Francês é preso com maconha no Rio e oferece propina O policial federal da França William Meynard foi preso na noite de sábado, 14, com 30 gramas de maconha, no centro. Segundo a Polícia Militar, depois do flagrante, o homem de 27 anos ofereceu propina aos policiais do 5º Batalhão (Centro) para não ser levado à delegacia. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e o policial francês, que também é nadador e participa de competições internacionais, foi autuado por posse de droga e corrupção ativa. Meynard foi ouvido pelos policiais brasileiros com ajuda de um intérprete.