Franco-brasileira Mandriva rejeita acordo com Microsoft

A franco-brasileira Mandriva, resultado da conexão com a francesa Mandrake e a brasileira Conectiva, e dona de uma distribuição Linux, se juntou a outras empresas que mantém versões próprias do popular sistema de código aberto e rejeitou um acordo sobre patentes com a Microsoft. Com isso, a companhia assumiu a mesma posição de companhias como a Canonical, responsável pelo Ubuntu Linux, e a Red Hat, dona de uma distribuição Linux muito usada no segmento corporativo. O acordo em questão é o mesmo que foi assinado entre a Microsoft e Novell, no ano passado, quando as duas companhias decidiram firmar um consórcio de cooperação técnica para promover a integração entre a distribuição de Linux SuSE e os sistemas Windows. Na ocasião, Microsoft e Novell também decidiram deixar de lado qualquer conflito sobre patentes. É que a Microsoft alega que aplicações de código aberto (que podem ser modificadas por programadores) infringem centenas de suas patentes, embora não tenha explicitado publicamente quais até hoje. A estratégia de acordo amigável/intimidação já funcionou com outras empresas que trabalham com sistemas operacionais Linux como a Xandros e a Linspire. Procurada pela reportagem do portal estadao.com.br, a Mandriva do Brasil não fez nenhum comentário até o fechamento desta matéria.