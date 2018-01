François Piège sai do Crillon, em Paris O chef Jean-François Piège deixou o restaurante Les Ambassadeurs, do Hôtel du Crillon, em Paris. Ex-braço direito de Alain Ducasse, ele assumiu o restaurante em 2004, com a saída de Christian Constant. Recuperou a segunda estrela Michelin para o restaurante, e estava "cotado" para a terceira. Na festa de lançamento da centésima edição do guia, em março, em Paris, seu desapontamento era evidente.