Frango à milanesa com creme de milho (Dona Onça)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - "Que sem graça!", resmungou a Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - que não estava de bom humor. E a algazarra do ambiente e o serviço atrapalhado só pioraram as coisas: "que bode desse lugar", continuava. "Anna, concentre-se no prato. Todo o resto não pode te influenciar", professorei. E não é que o trivial veio gostosinho? O creme de milho estava leve e doce no ponto, o frango com casca crocante e carne macia e bem temperada, embora um pouco seca nas bordas. Sem grandes defeitos, mas a rabugice da Anna no meu ouvido era tanta que me convenci: faltava mesmo um pouco de graça. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Fritura sequinha e apetitosa acompanhada de um bom creme de milho. Não é em minha opinião o grande prato do restaurante, que tem quitutes como o cuscuz de camarão ou o picadinho com tartar de banana, que são muito mais apetitosos. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Lugar simpático esse Dona Onça, situado no histórico Edifício Copan, no centro velho da cidade. Essa casa é ideal para um jantar alegre e simples, "pós-teatro". A cozinha trivial ofertada pelos donos é muito boa e generosa, como essa milanesa de frango com um bom creme de milho. Eu fui no almoço e a casa estava merecidamente cheia. Parabéns pela fórmula simples. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Milanesa sequinha e bem feita com otimo creme de milho. É bom ver um lugar assim se instalando e valorizando o lindo e abandonado centro de São Paulo. Longa vida para esta Dona Onça. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Bem feito e um prato em que não há se como esperar muito além dos ingredientes bem escolhidos, e estes estavam bons. O conjunto não arrebata pela própria simplicidade, mas a entradinha de salsichas estava muito saborosa. O ambiente muito aconchegante. Remete mesmo aos tempos do "O Cruzeiro" meio que às avessas. Senhores engravatados e o pessoal super descolado no atendimento. Muito boa opção quando se está no centro. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Quase empata com o frango da Dona Onça, que perdeu alguns pontos apenas por causa de um pequeno defeitinho - o gosto de pena de frango lá nas profundezas da carne. De resto, a carne veio com crosta sequinha e crocante, suculenta e bem temperada. O creme de milho que acompanhava era feito com milho docinho e estava perfeito. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Sequinha, crocante, essa milanesa é um escândalo de boa. O creme de milho estava gostos também, mas não é meu acompanhamento perfeito para essa milanesa incrível. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - O frango é talvez um pouco melhor daquele de um fast-food, mas não passa muito disso. Aliás, onde se encontra um frango decente hoje em dia? Já o creme de milho carrega gosto de margarina e te deixa enjoado. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Parecia que estava na cozinha da minha mãe. O frango não tinha gordura em excesso e o creme de milho, bem cremoso. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Acabei me prendendo nos detalhes que fazem diferença porque, lá no fundo, este franguinho à milanesa estava uma delícia na hora do almoço. A milanesa, no entanto, estava se soltando facilmente da peça, não promovendo aquela fusão esperada. O creme de milho, intenso em sabor, repleto de qualidades, só pecou pela falta de generosidade. Fiquei sentindo falta de mais unidades de milho in natura na sua composição. Parece mesquinharia minha ficar contando milho mas, juro, fez uma falta danada. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Uma fritura caprichada, dourada, com um filé grosso, úmido por dentro. Um creme de milho corretinho, também. Seria bom se um trivial desse nível fosse possível em qualquer canto.