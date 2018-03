Frank Aguiar quer propor leis de apoio ao carnaval O cantor e deputado federal Frank Aguiar vai se reunir com representantes das ligas de escolas de samba de São Paulo e Rio depois do recesso parlamentar para discutir projetos de lei que apóiem o carnaval. A idéia é incentivar, sobretudo, as escolas dos grupos de acesso. "O carnaval é uma festa magnífica, que nos permite resgatar nossa história e cultura", disse, enquanto assistia, do Camarote Bar Brahma, a Camisa Verde e Branco abrir o sábado de carnaval no Anhembi. "Dentro dos meus limites como deputado, vou ajudar no crescimento do carnaval brasileiro." Ontem Aguiar desfilou pela paulistana Tom Maior, sua escola de coração. "Me tornei padrinho de honra da escola", contou. No domingo, ele segue para Teresina (PI), onde desfila pela Ziriguidum. Na terça-feira, desfila no Rio, na Unidos de Lucas, escola do grupo de acesso que vai homenagear o Piauí.