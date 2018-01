'Frasqueira é a minha emissora' Uma emissora de TV cabe em uma caixinha de plástico? Para o jornalista Marcelo Tas até sobra espaço. Agora que a web virou o seu veículo principal, ele carrega em uma"frasqueir" tudo o que precisa para as "transmissões": celular, câmera digital, Blackberry e leitor de cartões. "Só não cabe o notebook. Mas com uma mochila estou pronto para cobrir qualquer coisa", diz. Não que Tas prefira trabalhar sozinho. "Gosto de equipe. Sempre que posso vou com cameraman e técnico de som. Mas como o celular e a câmera estão muito evoluídos e permitem fazer vídeos e fotos com boa resolução, se estiver sozinho não me aperto", conta. "E do Blackberry consigo responder a e-mails e publicar posts em qualquer lugar." Ele conta uma experiência de 2007 durante a Festa Literária Internacional de Parati (Flip), onde esteve para cobrir para o blog. "Estava no show de abertura com a Orquestra Imperial e queria fazer um vídeo. Com o celular filmei a vocalista Thalma de Freitas, que veio me cumprimentar. Do aparelho mesmo mandei para o blog. Resumo da história: publiquei antes as imagens da abertura do espetáculo e consegui furar o ‘Jornal da Globo’." A frasqueira também acomoda dispositivos para passatempo. Um deles é um pen drive com receptor de AM e FM. O outro é um MP3 player iPod Touch, da Apple, usado nas viagens e fora delas para curtir um som e assistir a palestras baixadas pela web. "Prefiro o iPod Touch do que o iPhone. Sabe por quê? Ele faz quase tudo o que o outro faz. Só que não recebe ligações para me atrapalhar", ri. R.M.