Fraude online assusta a Força Aérea dos EUA Um vídeo divulgado pela internet, mostrando uma pessoa fazendo grafite no Air force One, o avião oficial do presidente dso EUA, George W. Bush, parece tão autêntico que chegou a deixar a Força Aérea americana preocupada. Mas tudo não passou de uma montagem: ninguém pintou a frase "Still Free" (Ainda Livre) no Boeing presidencial. O piadista responsável pelo vídeo de dois minutos explica como conseguiu a proeza: usando um 747 alugado e pintado para parecer o avião presidencial. "Eu queria fazer algo que tivesse significado, criar um momento da cultura pop", disse Marc Ecko. "É o tipo de coisa exagerada, irreverente, mas que poderia acontecer: uma latinha de tinta de US$ 5 (R$ 10) ponde uma verruga nesse Golias". O vídeo mostra grafiteiros encapuzados pulando sobre cercas de arame farpado e passando despercebidos por guardas e cães policiais para chegar perto do jato. Depois que o vídeo começou a circular na web, a Força Aérea checou para ver se o avião tinha realmente sido vandalizado. Ecko admitiu ter alugado um 747 e pintado um dos lados da aeronave para parecer com o Air Force One. Funcionários assinaram um acordo de sigilo e trabalharam dentro de um hangar fechado. O artista se recusou a dizer o preço da brincadeira. "Não foi barato", declarou. "Você tem de ser rico".