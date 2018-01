Fraudes digitais registram aumento de 53% no Brasil em 2006 De acordo com levantamento realizado pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (Cert.br) o índice de casos relatados de fraudes digitais, não portanto, o número efetivo de ataques, que pode ser muito maior, cresceu 53% em 2006. Os dados são referentes apenas aos casos reportados ao Cert.br, que contabiliza cada problema de segurança conforme a sua categoria. Em relação aos problemas de segurança como um todo, 2006 registrou um aumento de 191% em incidentes reportados, passando de 68 mil em 2005 para mais de 197 mil em 2006.