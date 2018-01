Fraudes em cliques patrocinados crescem 14,8% A empresa norte-americana de pesquisas e segurança Click Forensics divulgou um estudo em que os fraudes em cliques estão sofrendo um índice crescente de fraudes. Segundo a companhia, o mecanismo, que é a principal fonte de receita de empresas como o Google e que também responde por boa parte do faturamento em publicidade online em portais concorrentes, registrou um aumento de 14,8% ao longo do primeiro trimestre deste ano. A taxa foi maior do que a registrada em todos os trimestres do ano passado (14,2% no último trimestre de 2006). Na parte de links patrocinados em sites de buscas, a média de fraudes foi de 21,9%, contra 19,2% no trimestre anterior. Já as fraudes em cliques para termos mais buscados foi de 22,2% no período, comparado aos 20,9% no último trimestre de 2006. Os índices da empresa são baseados em dados fornecidos por uma rede de 3500 anunciantes e agências de publicidade que atuam na internet. Entenda o problema Links patrocinados e outras formas de publicidade utilizadas na internet são alvo constante de fraudes. Entre os problemas mais freqüentes estão os cliques feitos nas peças e anúncios por concorrentes ou por robôs de software. Como em algumas ações publicitárias o anunciante só paga quando há algum clique efetivo, sofre um prejuízo, já que aqueles hits na internet não estão sendo feitos por clientes potenciais. O problema persiste, apesar dos esforços das empresas de internet em identificar as ações de fraude e impedi-las.