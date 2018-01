Fraudes online afetam 12% dos usuários britânicos da Web Entre os usuários britânicos da internet, 12% foram vítimas de "fraude online" no último ano, apontou um relatório oficial publicado nesta semana na Grã-Bretanha. Segundo esse relatório, 3,5 milhões de pessoas foram vítimas de algum tipo de fraude pela internet, a um custo médio de US$ 1,7 mil cada uma (875 libras). O relatório mostrou que a maioria dos britânicos não toma as precauções básicas, como instalar programas de segurança, ou utilizar diversas senhas para cada site diferente. Pat McFadden, ministro do governo encarregado da segurança na internet, declarou que os usuários "devem tomar mais precauções na hora de utilizar a web". O relatório, intitulado "Segurança de Internet: O Estado da Nação", foi realizado pelo governo e pelo grupo Get Safe Online. De acordo com o estudo, 6% dos internautas britânicos, 1,7 milhão de pessoas, foram vítimas de fraude ao comprar pela internet, enquanto 4% (1,2 milhão) sofreram fraude em suas contas bancárias ou em seus cartões de crédito. Na Grã-Bretanha, 93% da população utiliza internet diariamente, e gasta anualmente uma média de US$ 2 mil em bens e serviços. Tony Neate, diretor-geral do Get Safe Online, declarou que a internet "é uma fonte fantástica de recursos e seu uso cresce diariamente". "Lamentavelmente, também é utilizada pelos criminosos para fraudes. Se todos tomassem as medidas adequadas, poderíamos reduzir de forma massiva a fraude criminosa pela internet. Nossa mensagem é que cada um de nós deve ter mais responsabilidade quanto à segurança online", acrescentou.