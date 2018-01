Fred Frank vai abrir loja de brownies O brownie de chocolate com amêndoas feito por Fred Frank tem feito tanto sucesso que o chef vai abrir uma loja especializada no segundo semestre. "O endereço não está definido, mas será em Moema", avisa Frank, que vai vender seus bolinhos úmidos, macios e que derretem na boca também em outros sabores, além de acompanhamentos que incluem farofas doces, caldas e compotas. "A ideia é oferecer opções para compor uma sobremesa completa. E vamos ter embalagens especiais para presente", adianta. Quem não quiser esperar a inauguração da loja, por enquanto pode achar os brownies em seu restaurante (Av. Juriti, 429, Moema, 3791-4198) e na Casa Santa Luzia (Al. Lorena, 1.471, Jardim Paulista, 3897-5000). Os preços variam de R$ 8 (4 unidades) a R$ 30 (caixa com 24 bolinhos).