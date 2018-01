Freescale lança site para venda direta de componentes A fabricante de componentes eletrônicos Freescale criou um site para vender seus componentes diretamente ao consumidor final no Brasil. O serviço tem por objetivo facilitar a compra de eletrônica embarcada por empresas de pequeno porte, desenvolvedores, incubadoras, universidades e estudantes. ?Nossa intenção é fazer com que empresas que antes não tinham acesso fácil à tecnologia passem a desenvolver produtos inteligentes?, explica Antonio Calmon, diretor da Freescale para o Brasil e América do Sul. ?A idéia de vender processadores diretamente ao consumidor final coloca a eletrônica em lugares antes impossíveis de se imaginar?, avalia Calmon. Entre os produtos que estarão à venda pelo novo site está o KA2, microcontrolador do tamanho de um grão de arroz e preço US$ 0,50 a unidade. ?São arquiteturas como a do KA2, que levam funções inteligentes e dão mais atratividade a equipamentos até então simples, que no futuro impactarão no dia-a-dia das pessoas?, explica Calmon. Dentro do mesmo conceito, a Freescale disponibilizou um controlador que permite a migração de arquiteturas de 8 para 32 bits através da compatibilidade de pinos. A logística do canal de venda permitirá a compra dos produtos Freescale com custo extremamente acessível e prazo de entrega de, no máximo, 24 horas via Sedex. Além disso, a empresa colocará parte das ferramentas de desenvolvimento e material de suporte gratuitamente na internet.