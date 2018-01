Freescale pode ser vendida por US$ 17,6 bilhões A Freescale, empresa fabricante de semicondutores que nasceu de uma divisão da Motorola, pode ser comprada por um grupo de investidores liderado pela empresa de private equity Blackstone Group por US$ 17,6 bilhões. A empresa divulgou um comunicado após o fechamento da bolsa de Nova York na última sexta feira, dia 15, afirmando ter chegado a um acordo sobre esta oferta, embora a empresa tenha se reservado o direito de aceitar outras propostas de venda nos próximos 50 dias. Nascida como uma divisão da Motorola, a Freescale fabrica chips e componentes para sistemas embarcados, tendo registrado um faturamento de US$ 5,8 bilhões em 2005.