Frei Galvão, o 1º santo brasileiro, fez milagre na internet

O primeiro milagre on-line que se tem notícia foi conseguido por meio do santo brasileiro Frei Galvão. Nesta semana a Irmandade de Frei Galvão reconheceu a graça conquistada por meio da internet. A brasileira Ana Maria Dykes, de 41 anos, que mora no Estado do Tenesse, Estados Unidos enviou uma carta com os exames de saúde à Irmandade Frei Galvão, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, contando que conseguiu uma cura de um tumor maligno depois que acendeu a vela virtual de Frei Galvão no site oficial do santo(www.saofreigalvao.com) e fez a novena. "Recebemos a notícia até com um certo susto. Sabemos que não é a vela virtual e sim a fé da pessoa em Frei Galvão", comentou a vice-presidente da Irmandade, a historiadora Thereza Maia. Depois que a carta foi recebida, os responsáveis pelo site fizeram uma pesquisa para saber se algum santo havia feito algum milagre por meio da internet. "Não achamos nenhuma graça conquistada por meio da tecnologia, a não ser essa, de Frei Galvão. É uma graça real, por meio virtual. Na verdade, é a fé mesmo", conclui o responsável pela página oficial do santo brasileiro, Leonardo Cipoli. Desde que o site foi criado, 22.700 cartas contando graças alcançadas por meio de Frei Galvão já foram recebidas em Guaratinguetá. "Todas dizendo que foram por meio das orações e das pílulas. Esta com vela virtual foi a primeira". O caso Segundo o relato de Ana Maria no mês de maio ela foi informada de que tinha um possível tumor maligno no seio esquerdo e que teria que passar por uma biopsia. "Fiquei desesperada e liguei para uma amiga no Brasil, que disse para rezar para Frei Galvão", conta Ana Maria, na carta. Como não tinha como tomar as pílulas resolveu entrar no site oficial de Frei Galvão, acender a vela e fazer a novena. "Após fazer a novena recebi o resultado dos exames e fui informada de que não seria enviada para um especialista em câncer e sim para outro médico, porque não tinham encontrado o tumor maligno". A brasileira atribui a graça a Frei Galvão e dá o testemunho. "Quero deixar uma mensagem para que todos que estiverem passando por situação de desespero, não deixem de rezar para pedir para aquele que tem o Dom Divino". O relato contagiou os devotos em Guaratinguetá. Na procissão realizada na tarde de ontem (13) em louvor à Santo Antonio, não se falava em outra coisa. "Foi tão espontâneo e tão bem narrado, que não há o que não reconhecer", disse Maia. "Estamos ansiosos por mais milagres".