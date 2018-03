Frei Miguelinho (PE) exporta garçons para o País

Localizada a 166 quilômetros do Recife, no agreste, com infraestrutura deficiente, Frei Miguelinho tem na figura do garçom a sua maior atração e uma de suas maiores riquezas. Eles ajudam a movimentar a economia, sustentada basicamente pela pequena pecuária, agricultura familiar, aposentadorias e funcionalismo público. É o município que, proporcionalmente à sua população - de quase 15 mil habitantes -, mais exporta o profissional no País. É o que garante a Associação dos Garçons de Frei Miguelinho, presidida por Ronas Vicente Gomes, o Tatu. Os destinos são principalmente a região metropolitana do Recife e grandes centros, como São Paulo e Rio.

?Em Pernambuco é assim: se você quer comprar artesanato, vá a Caruaru; se quer bananas, vá a Machados; se quer jeans, vá a Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Mas se seu objetivo é contratar garçons, vá a Frei Miguelinho?, diz Damião Bezerra, integrante da diretoria da associação, que conta com 398 sócios ativos inscritos. Segundo Damião, cerca de 800 nativos de Frei Miguelinho têm atividade na área da gastronomia - 500 deles garçons. O restante é barman, cozinheiro, manobrista, porteiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.