Freiras já não são mais as mesmas Quando você pensa em uma freira, a figura que lhe vem à mente é de uma senhorinha séria e reclusa que ainda parece viver no início do século passado? Se a sua resposta foi sim, está na hora de você rever os seus conceitos. Apesar de algumas freiras seguirem uma vida de clausura, há muitas exceções – e algumas totalmente adaptadas aos hábitos eletrônicos do século 21. Como a comunicativa irmã Maria Clara, de 46 anos. Para onde quer que ela vá, o laptop está sempre a tiracolo. Quando viaja, ela não abre mão de ouvir seu iPod. Sua coleção de músicas virtuais, armazenada em um HD externo, é composta por mais de 4 mil opções. A religiosa é uma entusiasta das novas tecnologias. "Acredito que elas vieram para nos libertar da burocracia e permitir uma maior convivência entre as pessoas", afirma. Coordenadora da Pastoral da Associação Cultura Franciscana (www.acf.org.br), Maria Massaranduba de Freitas – ou simplesmente Irmã Clara, nome escolhido pela religiosa em homenagem a Santa Clara (fundadora do ramo feminino da Ordem criada por São Francisco de Assis) – une seu interesse pela tecnologia com a vocação religiosa. O batismo digital da freira pela informática se deu em 1988, quando ela tinha 26 anos, por meio do hoje pré-histórico PC-XT da IBM. Fascinada pelas inúmeras possibilidades oferecidas pela máquina, Clara incentivou a Associação a adquirir um exemplar: "Todo trabalho manual de controle que fazíamos na época migrou para o computador", lembra. Em 2001, irmã Clara afinal conheceu o notebook, atualmente seu companheiro inseparável. "Não importa onde estou: ele está sempre comigo", confessa a religiosa – que afirma ter muita facilidade para digitar enquanto conversa, habilidade bastante requisitada durante os encontros e reuniões de que costuma participar. Através da rede, ela coordena as irmãs em missão pelo País. Embora conectada em período quase integral, a irmã observa: "A internet é uma ferramenta maravilhosa... Mas precisa ser usada com disciplina: senão acaba consumindo muito do nosso tempo". Entre os sites freqüentemente acessados pela irmã (veja alguns abaixo) seja por motivo de trabalho ou por interesse pessoal, estão o do Vaticano ("As cartas atuais do Papa são muito interessantes"); a Wikipédia (que "traz informações bastante sintéticas e objetivas; uso sempre que preciso procurar pela origem de alguma coisa – mas por ser um espaço livre é importante checar a veracidade das informações"), e, claro, o YouTube ("Gosto muito de ver os vídeos que contam histórias de superação"). Durante seu tempo livre, a irmã procura, sempre que possível, conversar através do Skype com as amigas espalhadas pelo mundo, muitas das quais também freiras. Entre elas está irmã Inácia, de 82 anos, uma religiosa alemã que vive no Brasil há mais de 50 anos. Clara usa ainda MSN e Orkut, onde contou ter conhecido algumas pessoas: "Vejo isso como uma conseqüência natural. Sei inclusive de casais que se conheceram na internet e vivem uma ótima relação". Mesmo assim, ela afirma não gastar muito do seu tempo para com essas ferramentas. Questão de prioridade: "Sou uma pessoa voltada para o trabalho", afirma. "TORPEDOZINHOS" Adepta também da telefonia móvel, irmã Clara usa o aparelho não só para se comunicar, como também ouvir música, tirar fotografias ("mando torpedozinhos") e usar o e-mail as vezes, mas, como ela diz, "é um pouco lento". E videogame, a irmã joga? "Acho que o bom uso desse equipamento pode desenvolver muito a mente das pessoas", acredita Clara, que afirmou apenas já ter experimentado o bom e velho ‘Paciência’. Entretanto, a freira faz um alerta aos pais: "Jogos em que pessoas matam as outras por diversão não deveriam ser colocados à disposição de uma criança". Apesar de ter uma vida tão ligada à tecnologia, Clara crê que nada substitui o contato com as pessoas. "Por mais que tenhamos o virtual, precisamos do real. E eu valorizo muito isso." Longe do computador e da internet, irmã Clara gosta de cantar, tocar violão, ler livros de auto-ajuda e sobre psicologia – e principalmente fazer caminhadas (momento em que dispensa toda e qualquer traquitana tecnológica, inclusive o iPod): "Nessas horas, gosto de poder ver e conversar com as pessoas, bem como de ouvir os sons da natureza. É o meu momento de descansar a mente", confessa. Essa simpática senhora é, sem dúvida, um exemplo vivo e acabado de que tradição e modernidade podem caminhar juntas e em harmonia.