Frente fria causa pancadas de chuva no RS e no PR Uma frente estacionada entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul deixa o tempo instável hoje com pancadas de chuva do centro-norte do Estado gaúcho ao sudoeste do Paraná, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na faixa leste do País, do norte do Rio de Janeiro ao leste e nordeste de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, do Sergipe ao Rio Grande do Norte e na faixa norte do Ceará, ventos deixam o céu com muitas nuvens e com chuvas, que podem podem chegar com força entre Pernambuco e Rio Grande do Norte.