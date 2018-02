Frente fria persiste e aumenta nebulosidade no Sul A frente fria permanece hoje em parte do Sul do País trazendo aumento de nebulosidade, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A frente fria avançará para o norte do Paraná, o Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso, mas não deve causar chuvas nestas áreas. O tempo ficará chuvoso no norte do Rio Grande do Sul, e no centro do Estado haverá chuva pela manhã. Em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná o dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva.