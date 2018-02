Frente fria provoca pancadas de chuva no RS

No centro-norte da Região Norte do País e no norte do Maranhão, o calor e a umidade do ar também devem causar pancadas de chuva. Deve chover ainda sobre a faixa leste do Nordeste, área que está em atenção devido à possibilidade de chuva forte no litoral, principalmente no Recôncavo Baiano e entre o leste de Alagoas e litoral nordeste do Ceará.

Nas demais áreas do País, o sol deve prevalecer por conta da atuação de uma massa de ar seco. No período da tarde, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% em áreas do Centro-Oeste, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul do Pará, do Maranhão e do Piauí. A temperatura deve cair no sul do Rio Grande do Sul e na fronteira com o Uruguai.