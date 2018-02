Frente fria volta a provocar chuva no Sul do País A formação e o deslocamento de uma frente fria provoca instabilidade no extremo sul do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As pancadas de chuva ocorrem à tarde no extremo sul e no oeste do Rio Grande do Sul e poderá ocorrer temporais na fronteira com o Uruguai, principalmente no final do dia. Na faixa norte do Brasil haverá pancadas de chuva rápidas devido à posição da Zona de Convergência Intertropical.