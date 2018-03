Frentista atropelado recebe alta em Ribeirão Preto

O frentista Carlos Alaetes Pereira da Silva, atropelado no último dia 11 em um posto de combustíveis de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, recebeu alta nesta quarta-feira, 27. Ele foi atropelado por um jovem de 19 anos. Veja também: Vídeo do atropelamento As câmeras do circuito interno do posto onde o frentista trabalha registraram o momento em que o carro do estudante invade o local e o atinge. Silva sofreu traumatismo craniano, fraturas na face e queimaduras de terceiro grau. Ele passou por cirurgia de recomposição de pele no braço esquerdo e na coxa direita. O estudante Caio Meneghetti Fleury Lombardi disse, em depoimento, que, depois de consumir muita bebida alcoólica, "apagou" e não percebeu que entrou no posto, só voltando à consciência quando pessoas tentavam espancá-lo. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio com dolo eventual, tráfico de entorpecentes - em seu carro havia seis frascos de lança-perfume - e ameaça à vida.