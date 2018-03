Freqüência e intensidade do pastejo interferem A freqüência e a intensidade do pastejo, que se refere à altura do capim no corte pelo animal, podem degradar a pastagem. O pastejo freqüente com a forrageira baixa enfraquece a planta, pois, sem folhas, não há fotossíntese. A intensidade varia conforme o capim e, em áreas degradadas, deve-se esperar que o capim atinja altura mínima para fazer o pastejo. Para a braquiária decumbens, por exemplo, a altura mínima indicada é de 20 centímetros; para o colonião e o mombaça, 40 centímetros; coast-cross e tifton, 20 centímetros. Outra causa da degradação é, no inverno, muito animal para pouca comida, o que deixa o pasto baixo e provoca stress na planta. "Nesse caso, a dica é fazer silagem ou vedar o pasto antes da seca", diz Patrícia Santos. INFORMAÇÕES: Embrapa, tel. (0--16) 3411-5600