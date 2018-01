Friccò prepara o Festival do Nhoque Se você é daqueles que só comem nhoque no dia 29, com uma nota debaixo do prato, prepare-se para mudar os planos. O Friccò vai fazer a Festa degli Gnocchi, do dia 6 ao 16. O evento começa com uma aula gratuita no dia 6, quinta, às 18h30, para quem for jantar no restaurante. Sobre nhoque, claro. O cardápio especial traz 18 receitas reproduzidas ou criadas pelo chef Sauro Scarabotta. Elas vão do tradicional nhoque à romana – com massa de semolina e molho à bolonhesa – ao nhoque de favas com feijões picantes. Entre as melhores opções estão o ragu grosso de cordeiro e piselli e o nhoque de abóbora com carne seca e queijo coalho. Não vai faltar o nhoque da casa com pesto, mussarela de búfala e tomate seco. Como o chef está na Itália e volta para o evento, pode ser que haja alguma mudança no cardápio. Os preços dos pratos vão de R$ 34 a R$ 66. Friccò – Rua Cubatão, 837, 5084-0480