Friend Connect não funciona no WordPress Prometido desde maio, o Friend Connect, do Google, teve sua estréia na semana passada. É um projeto que promete tornar qualquer site "social", com a possibilidade de fazer amigos ou mesmo de visualizar os comentários que amigos do Orkut fizeram em um blog, por exemplo. No anúncio, o Google afirmou que a novidade é para qualquer tipo de site. Mas até foram demonstrados mais exemplos em blogs. Uma vez que um blog tenha aderido ao sistema, o usuário faz um login com a senha do Google – a mesma do Orkut – e pode interagir com contatos do Orkut e do GTalk. Qualquer pessoa pode instalar isso gratuitamente em seu site. Basta ir ao http://google.com/friendconnect e seguir as instruções. Nos testes do Link, o serviço não se mostrou compatível com o WordPress. No Blogger, que é do Google, sim. Mas o recurso de adicionar aplicativos como tocadores de música, ao blog, o que o Friend Connect, em tese, permite, não funcionou.