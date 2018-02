Frigorífico JBS fecha 1o tri com prejuízo de R$322,7 milhões

O número foi impactado por resultado financeiro líquido negativo de 446,6 milhões de reais, ante perda de 76,8 milhões de reais um ano antes, e prejuízo nas operações do grupo na Argentina, informou a empresa em relatório.

Segundo a JBS, o resultado financeiro negativo foi formado por juros de dívida e "operações no mercado externo ocorridas durante o segundo semestre de 2008, que por motivos de devoluções de produtos, cancelamento de contratos e atrasos impactaram nas posições de hedge e compra de bois relacionados a esses contratos". A empresa informou que optou por liquidar todas as posições pendentes e "arcar com os prejuízos de compromissos que acredita que não serão honrados".

A companhia apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 211,5 milhões de reais, alta de 20,4 por cento sobre igual período de 2008. A margem passou de 3 para 2,3 por cento.

A empresa apurou de janeiro a março receita líquida de 9,267 bilhões de reais, salto de 58,2 por cento sobre o primeiro trimestre do ano passado. Mas o custo de produtos vendidos avançou 59,1 por cento.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Vanessa Stelzer)