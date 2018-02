Frio bate recorde com -5,9ºC em General Carneiro-PR O município de General Carneiro, no sul do Paraná, registrou na madrugada de hoje a menor temperatura do País, com 5,9ºC abaixo de zero, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Instituto Climatempo, as temperaturas mínimas registradas hoje nos Estados do Sul do País foram extremamente baixas - possivelmente ocorreram vários recordes, pelo menos para o ano de 2010. Em Porto Alegre, capital gaúcha, a temperatura chegou aos 3,5ºC, podendo configurar recorde de frio para o ano.