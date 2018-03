Frio coloca capital paulista em estado de atenção A Defesa Civil da capital paulista decretou no início da noite de hoje estado de atenção em toda a cidade após a temperatura atingir, no início da noite, os 12ºC. O alerta tem por objetivo deixar de prontidão as equipes de assistência social do governo que atendem crianças, adolescentes e adultos em situação de rua. O Centro de Gerenciamento de Emergências(CGE) faz o monitoramento da temperatura e quando os termômetros atingem os 12ºC, a informação é repassada à Defesa Civil, que decreta o estado de criticidade. O período de maior atenção às baixas temperaturas vai de 16 de maio até 31 de outubro.