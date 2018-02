Frio continua e Região Sul pode ter neve novamente

Nos lugares mais altos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina haverá uma pequena chance de neve pela manhã e geada ampla no interior gaúcho. As temperaturas estarão baixas no Sul do País. No sul e no leste de São Paulo o dia fica nublado com chuva a qualquer hora. No sul de Minas Gerais, no sul do Rio e nas demais áreas de São Paulo haverá muitas nuvens e pancadas de chuva. No norte de São Paulo a previsão é de variação de nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva.

No centro-oeste de Minas o sol aparece entre nuvens. No extremo nordeste do Estado e do Espírito Santo o tempo fica instável com curtos períodos de sol e chuvas. Nas demais regiões dos dois Estados o sol aparece com variação de nuvens. De acordo com o CPTEC, as temperaturas estarão baixas e as máximas estarão em queda no oeste de São Paulo. O dia será de muito vento no litoral paulista.