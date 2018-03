Frio garante boa safra de morango

A semana foi marcada pela redução no volume de chuva em praticamente todo o Estado. A temperatura mínima vem baixando desde o início do outono, consequência da redução da nebulosidade e dos dias mais curtos.

Para os produtores de morango de Jundiaí, Atibaia e Monte Alegre do Sul, a queda na temperatura noturna é importante para a formação de uma safra de alta qualidade, pois a temperatura amena permite que os frutos amadureçam lentamente, atingindo maior tamanho, com cor e sabor acentuados, facilitando a comercialização.

Apesar da redução da chuva, a média de umidade do solo ainda está em 70%. No ano passado, nesta época, a média era de 66% da capacidade máxima de retenção. Esse nível atual de umidade ainda é considerado adequado à formação dos frutos nos cafezais e pomares de laranja, e ao desenvolvimento dos canaviais de maturação tardia e das pastagens.

Os níveis atuais de armazenamento hídrico do solo também favorecem o preparo do solo, a semeadura e a germinação das lavouras de aveia e centeio de Itapetininga e Cândido Mota, e as lavouras de milho safrinha de Assis, Florínea e Guaira. As áreas semeadas tardiamente, entretanto, estão expostas a maiores riscos de perda de produtividade por causa do frio e da seca durante o florescimento.

DEFICIÊNCIA

No sul do Estado, contudo, a condição é desfavorável, pois a umidade está abaixo de 50%, limitando o desenvolvimento do trigo e do milho safrinha de Itapeva e Sorocaba. Em Garça e Presidente Prudente a umidade também caiu e a deficiência hídrica preocupa cafeicultores e pecuaristas.

A redução da chuva favoreceu a colheita da cana-de-açúcar em Piracicaba, Jaú, Araçatuba e Sertãozinho, onde a safra começou com excesso de água no solo e baixo rendimento industrial dos canaviais. A redução da umidade do solo e o frio são fatores que contribuem para aumento na concentração de sacarose na cana e facilitam os trabalhos de corte e transporte.

A colheita do milho e da soja também avançou em todo o Estado ao longo da semana, com mais de 90% da área cultivada já colhida até o momento, marca semelhante à observada no ano passado.

*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br