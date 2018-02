Frio já matou quatro pessoas no Mato Grosso do Sul

Também na manhã desde domingo, e no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, soldados do Corpo de Bombeiros recolheram o corpo de um homem aparentemente com 50 anos de idade, em uma das ruas do bairro Dom Bosco, próximo ao centro. São quatro mortes causadas pela baixa temperatura, desde quinta-feira passada. As outras duas vítimas fatais eram a exemplo das que foram encontra mortas hoje, moradoras de rua, uma vivendo em Ponta Porá e a outra em Ribas do Rio Pardo.

Na área rural, dezenas de bovinos estão morrendo de hipotermia em pastos abertos. Segundo informações da Agência de Defesa Sanitária Animal (Iagro), no município de Antônio João, extremo sul do MS, morreram entre ontem e hoje quase 200 bovinos, principalmente bezerros. Em Caarapó, na mesma região e divisa com o Paraguai, morreram 500 animais do gênero em 20 fazendas, além de outras 35 em Ponta Porã e 45 em Dourados.