Frio pode ter causado morte de um homem em Curitiba O frio pode ter feito a primeira vítima do ano em Curitiba. O corpo de Dimas Ernesto Baptista, de 48 anos, foi encontrado por volta das 8 horas de hoje embaixo da marquise de uma farmácia. Ele estava apenas com as roupas do corpo e dormia sobre papelões. O corpo, que apresentava sinais de hipotermia, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).