Fronteira entre celulares e smartphones terminou

Está no fim o tempo em que celulares com acesso à internet, recursos multimídia, funcionalidades de computador e sincronização com o PC eram definidos como "smartphones". Se depender dos novos aparelhos demonstrados no Mobile World Congress (MWC) na semana passada, a denominação fará cada vez menos sentido. Com exceção de um ou outro modelo de celular, todos os lançamentos que ganharam os holofotes na feira tinham recursos dignos de um smartphone. São esses aparelhos que irão ocupar as prateleiras das lojas das operadoras, incluindo as brasileiras, neste ano e no próximo. Cedo ou tarde, você também terá um. Celulares com telas sensíveis ao toque foram os principais lançamentos pelo terceiro ano consecutivo, o que mostra que o iPhone, apesar de já não provocar tanto espanto nas pessoas, ainda influencia os concorrentes. As coreanas LG e Samsung e a taiwanesa HTC – com toda a sede asiática por lançar eletrônicos com tecnologias novas antes dos concorrentes – são as empresas que mais têm insistido nas telas de toque. Entre os novos modelos, está o Magic, da HTC, o segundo aparelho do fabricante a trazer o sistema para celulares Android, criado pelo Google. Ao contrário do G1, o primeiro modelo lançado, o Magic não traz um teclado sobre a tela. Será vendido na Europa pela operadora Vodafone. Ainda não há previsão de venda no Brasil. A HTC apresentou também o Touch Diamond 2 e o Touch Pro 2, sucessores de dois modelos de tela de toque com Windows Mobile lançados no ano passado. A Samsung também trouxe modelos que são novas versões de linhas já existentes. O Ultra Touch é outro aparelho de tela sensível e agora tem um teclado numérico e câmera de 8 megapixels. Já o Omnia HD foca em vídeo: é possível fazer filmes em alta resolução (720 linhas) e 24 quadros por segundo. Outros modelos como o Beat DJ e o Beat Disk trazem interfaces especiais para o tocador de MP3 e são menos focados nos consumidores de alta renda, o que pode agilizar o lançamento no Brasil. A Nokia aproveitou o bom momento do E71, um dos melhores smartphones do mercado, para lançar outros aparelhos da mesma linha, como o E75, que traz um teclado completo sob a tela, e o E55. O fabricante também trouxe novos modelos (6710 e 6720) focados na localização por GPS. O Mobile World Congress ainda foi palco para fabricantes novos no mercado de celular apresentarem novos modelos. O TG01, da Toshiba, foi um dos mais comentados. Fino e com um design elegante, recebeu elogios por sua tela de 4,1 polegadas sensível ao toque. A Acer apresentou nada menos do que cinco smartphones com Windows Mobile e tela sensível. Já a AsusTek uniu-se à Garmin, sob o nome Garmin-Asus, para lançar dois celulares Nüvifone, cujo destaque é a navegação por GPS. A barreira dos megapixels continua a ser quebrada. A SonyEricsson apresentou o modelo Idou, que têm uma câmera de 12 megapixels, a maior resolução de uma câmera para celulares atualmente. Seu design é semelhante ao de uma câmera digital e ele também utiliza uma tela sensível ao toque, além de ter Wi-Fi e GPS.