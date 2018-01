Fronteira entre TV e web começa a cair

A televisão, enfim, entrou na era da internet. Se há anos a convergência entre TV e rede mundial é prometida, só agora na CES é que ela mostrou potencial. Pelos corredores, telas finas permitiam, via controle remoto, acessar mensagens do MySpace e vídeos do YouTube ou mesmo alugar um filme. Com mais possibilidades do que as prometidas pelas emissoras brasileiras até agora – a interatividade na TV digital no País ainda não estreou, mas também deve contar com conexão à web –, as TVs exibidas na CES também são diferentes em outro sentido: não dependem que os canais de TV enviem sinais interativos. Elas se conectam diretamente à rede. Isso permite não só votar no Big Brother, mas também postar no Twitter, por exemplo. A tecnologia foi anunciada por Yahoo e Intel em agosto,mas só agora ganhou a adesão de gigantes como LG, Toshiba, Panasonic e Samsung, que exibiram aparelhos compatíveis com o padrão (com previsão de venda nos EUA no final do ano). Pela novidade, para fazer uma compra pelo eBay, por exemplo, não se abre um navegador de internet, mas, um aplicativo especial para acessar na TV YouTube, Twitter, eBay, MySpace, Amazon, entre outros. "A idéia não é só dar acesso à internet na TV, mas, ter serviços que se ajustem a essa nova forma de acessar a rede", disse ao Link o diretor do MySpace Max Engel. A rede social, por exemplo, permite, enquanto se assiste à programação, acessar mensagens, atualizações e fotos do site. Outra possibilidade que se abre é a de vídeos sob demanda, novidade exibida por Amazon e NetFlix. Ao invés de comprar ou alugar um DVD, o filme chega via web. É a morte do DVD? Ou até do Blu-ray, que nem "pegou" de fato ainda? O presidente da Samsung Jong Woo Park diz que, "pelo menos por enquanto", não. "Mas pode ser uma saída contra a pirataria para os estúdios de Hollywood", acrescenta. COM THE NEW YORK TIMES