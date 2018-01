Frota de Lafite falso Mais da metade do vinho Château Lafite vendido na China é falsa, segundo um funcionário do alto escalão do governo chinês. Existe a possibilidade de o vinho falsificado ser produzido em barcos parados em águas internacionais, afirma Xinshi Li, presidente da Academia Chinesa de Inspeção. A China é o mais importante mercado emergente de consumo de vinho no mundo. Além do Château Lafite, acredita-se que outros vinhos sejam falsificados nos barcos.