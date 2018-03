Fruta continua bastante valorizada

Outro grande produtor da região é Jarbas José Ribeiro, do Sítio Edwirges, em Virgínia. Ele tem 6 mil pés, que devem render 15 mil quilos de marmelo. "A produção melhorou, mas o problema é a comercialização", diz. Nos bons tempos, o pai de Ribeiro foi um dos principais fabricantes de polpa de marmelo da região, com duas fábricas: a Delfim e a Serra Verde. "Só para a Vera Cruz, que ficava em Itajubá, vendíamos mais de 120 mil latas de polpa por ano", conta. Ele cita a "guerra fiscal", que fez as fábricas migrarem, sobretudo para Goiás, onde se instalou um novo pólo de produção. "Precisamos de incentivo e de uma organização em cooperativa para produzirmos mais." O marmelo é considerado um produto diferenciado, pois os frutos importados têm preço bastante elevado, por volta de R$ 50 a caixa de 18 quilos. O DOCE PURO Para o gerente-administrativo da única fábrica de doces que funciona em Delfim Moreira, Felipe Augusto de Almeida Vieira, o marmelo precisa voltar a ser conhecido. "As novas gerações não sabem o que é a marmelada pura", diz. No ano passado, a empresa comprou 15 mil quilos dos produtores locais. A fábrica produz em média 200 quilos/semana. O Brasil é importador de marmelos, que vêm principalmente da Argentina, do Uruguai e do Chile. Dados do IBGE mostram redução drástica na área plantada, até 1996, quando ficou em 204 hectares. A partir deste ano, observa-se o início de uma recuperação. Minas Gerais representa mais de 50% da produção nacional, seguido pelo Rio Grande do Sul (25%) e Goiás (3%).