Frutos do Cerrado em Pinheiros A sorveteria Frutos do Cerrado, especializada em picolés e sorvetes de massa artesanais, feitos com frutas do cerrado goiano, abre uma loja em Pinheiros, no próximo sábado. Além de mais de 50 sabores bem típicos, como guapeva, cupuaçu, mangaba, gabiroba e pequi, já oferecidos na filial da Vila Mariana, o novo endereço terá também um cardápio de sobremesas geladas. Entre os destaques, sorvete de graviola com castanha-do-pará e caramelo, e, sorvete de cajá-manga com lascas de frutas servido com calda de morango (foto). "Por enquanto vamos fazer 12 tipos de sobremesas, mas para o inverno estamos desenvolvendo caldas quentes de frutas", diz o proprietário, Jean Haddad. Os sorvetes da marca são produzidos em Goiânia, Limeira e Uberlândia. E devem ficar cada vez mais conhecidos dos paulistanos, com a inauguração de mais dez lojas na capital. Frutos do Cerrado - R. dos Pinheiros, 320, 5084-8014, das 11 às 23 horas.