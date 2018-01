Fuga na Fundação Casa e ato contra Dilma estão entre os destaques do fim de semana

Durante manifestação contra o governo de Dilma Rousseff, José Serra discursou exaltando a democracia e disse merecer condecoração por atrasar o projeto do trem bala que ligaria São Paulo e Rio de Janeiro. O então governador sugeriu que os trilhos chegassem até Campinas, no interior do Estado. Um dos 43 estudantes desaparecidos no México foi identificado entre restos carbonizados. Os estudantes desapareceram no dia 26 de setembro na cidade de Iguala, no Estado de Guerrero, depois de confrontos com a polícia local. Ainda entre os destaques, ministro do STF liberou o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto (PR-SP), condenado no processo do mensalão, a passar as festas de Natal e Ano Novo na casa da mãe, no interior paulista. Leia essas e outras notícias na íntegra.

Satélite do Brasil é lançado com sucesso na China

EUA enviam primeiros prisioneiros para o Uruguai

Em fuga, 25 deixam a Fundação Casa em SP

Manifestantes fazem ato contra Dilma na Paulista

Serra diz merecer medalha por ter atrasado trem bala

Identificado um dos 43 jovens mexicanos desaparecidos

Para Alckmin, é preciso cuidado para não ser injusto com presidente da CPTM

Usuários de crack e GCM se enfrentam no centro

STF libera Costa Neto para passar o Natal com a mãe

Alvo da operação Lava Jato, refinaria Abreu e Lima entra em operação