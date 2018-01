Fujitsu lança notebook com HD de memória flash no Japão Depois da coreana Samsung, agora foi a vez da Fujitsu anunciar o início das vendas de um notebook que usa, em vez de um disco rígido convencional, chips de memória flash para armazenar dados. No caso, os compradores das linhas de portáteis B-Series e Q-Series podem optar ou não por levar um HD convencional equipando seus micros. Os que escolhem a memória flash podem escolher entre capacidades de 16 GB e 32 GB. Entre as vantagens destes chips, estão a rapidez na hora de gravar e acessar dados na memória, o menor consumo de energia e a ausência de partes móveis (nos HDs convencionais, a agulha de leitura e o disco magnético podem ser danificados por batidas ou movimentos bruscos), o que dá mais durabilidade aos micros.