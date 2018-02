Fumaça assusta frequentadores de shopping em Sorocaba

De acordo com a Dicico, o incêndio foi de pequena proporção e irrompeu às 9 horas, horário em que a loja ainda não estava aberta ao público. Após o trabalho dos bombeiros, a ala do shopping foi reaberta. A empresa aguarda a perícia sobre as causas do curto-circuito.

A assessoria do Shopping Center Iguatemi Esplanada esclareceu que, tão logo a ocorrência foi registrada, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Por razões de segurança, a ala norte do empreendimento foi isolada para que as equipes pudessem trabalhar no local. A ala sul do Iguatemi, inaugurada recentemente, não foi afetada e abriu normalmente.