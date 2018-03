Fumaça causa transtorno no metrô do Rio Um curto-circuito nos trilhos do metrô do Rio, entre as estações de Uruguaiana e Presidente Vargas, gerou hoje à noite muita fumaça e levou a Metrô Rio, concessionária que opera o serviço, a "seccionar" por 50 minutos a Linha 1, entre Central do Brasil e Carioca, e até suspender temporariamente o tráfego. Segundo a empresa, não chegou a haver fogo, mas o tráfego das composições teve que ser interrompido, para que as equipes de manutenção pudessem trabalhar. As estações de Uruguaiana e Presidente Vargas foram fechadas ao público, e em Carioca houve algum tumulto, com passageiros irritados exigindo de volta o dinheiro das passagens e seguranças sem muita paciência tentando contê-los, aos berros. Não há notícias, porém, de feridos, nem de pânico. O problema ocorreu por volta de 20h10, em um cabo em um dos trilhos, que teve a energia desligada. No horário, muita gente ainda voltava para casa - o rush da tarde, no metrô, vai de 17h às 20h. Com a interrupção, ficou impossível ir da Tijuca, na zona norte, a Cantagalo, na zona sul (as duas estações ficam nas pontas da Linha 1) e vice-versa. Os trens só podiam circular entre Tijuca e Central do Brasil e entre Carioca e Cantagalo. Mesmo assim, foi preciso enviar dois trens extras para ajudar a desafogar o tráfego. A estimativa da empresa é que o incidente causou apenas um atraso de quinze minutos nos trens - mas seguranças informaram que todo o tráfego na Linha 1 chegou a ser interrompido. Somente às 21h, com o fim do conserto, a Linha 1 foi totalmente liberada. Passageiros que embarcaram na estação Carioca, que ficou fechada para a entrada de usuários, contaram ter ficado 40 minutos na estação esperando e dez em um trem, esperando. Em vão: acabaram sendo obrigados a desembarcar. Uma delas era a doméstica Regiane Alessandra, que pretendia ir do Centro para Coelho Netto, após descer na Estação Estácio. "Nem sei como vou para casa", disse ela. "Nunca voltei de ônibus." Ela esperava o marido para voltarem juntos.