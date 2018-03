Fumaça no Pentágono é contida; não há feridos Parte do Pentágono foi desocupada na sexta-feira devido a uma espessa fumaça provocada por um pequeno incêndio numa sala com instalações elétricas. Não houve feridos, e a maior parte do enorme edifício foi reaberta horas depois. Só pequenos trechos em dois corredores no quinto andar da sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos continuam interditados. Os bombeiros do próprio Pentágono e do Condado de Arlington (Virgínia) investigam o caso. A entrada principal perto da estação do metrô que leva o nome do Pentágono já foi reaberta. Uma porta-voz disse que houve fogo no isolamento elétrico numa sala no quinto andar do anel mais externo do prédio, o "Anel E". "Houve um isolamento queimado, isso causou a maior parte da fumaça", afirmou ela. Os funcionários foram autorizados a voltar depois que o problema foi contido. O Pentágono é um dos maiores edifícios de escritórios do mundo. É tão grande que o Congresso dos EUA caberia dentro de qualquer um dos seus cinco lados. Mais de 20 mil pessoas, entre civis e militares, trabalham no prédio, que foi reconstruído depois de ter uma das alas atingidas por um avião nos atentados de 11 de setembro de 2001. (Reportagem de Kristin Roberts)