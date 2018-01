Funcionária é descoberta tuitando 'selfies' nua no Parlamento suíço

Uma secretária que publicou fotos nuas dela mesma dentro do Parlamento suíço para mais de 11 mil seguidores no Twitter disse a um jornal nesta quarta-feira que não acreditava ter violado nenhuma regra.

Muitos dos "selfies" foram tirados em seu gabinete no Palácio Federal, um edifício de 162 anos em Berna, sede de reuniões do governo e Parlamento suíço, de acordo com o jornal suíço Neue Zuercher Zeitung (NZZ).

A mulher não identificada, uma secretária no Parlamento, disse ao jornal que as fotos não violam as diretrizes dos servidores federais porque dizem respeito a sua vida privada. A reportagem não informou por que ela publicou as imagens.

Um porta-voz do departamento de recursos humanos do governo disse ter tomado conhecimento do caso por meio da reportagem publicada nesta quarta-feira.

"O setor de serviços parlamentares vai ter que decidir, baseado nas circunstâncias específicas, se esse é um caso de violação das obrigações de bom senso entre empregado e empregador", disse Anand Jaqtap.

Ao ser questionada se estava preocupada de que seus colegas possam ver as fotos, ela respondeu: "Penso nessa questão constantemente."

(Reportagem de Katharina Bart)