Funcionário cortou energia em dia da pane do Metrô Dois dos três botões de emergência acionados durante a paralisação da Linha 3-Vermelha do Metrô, na terça-feira da semana passada, foram apertados por funcionários da própria empresa. É o que revela um documento interno da companhia obtido pelo Estado. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos sustenta que o acionamento dos dispositivos (que tiram a energia das estações e param os trens) por pessoas desautorizadas teria sido a causa do problema.