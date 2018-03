Funcionário da TV Cultura é morto em assalto em SP Um funcionário da TV Cultura foi morto com um tiro no peito, por volta das 21h de ontem, ao tentar se livrar de três assaltantes, gritando por socorro a policiais militares, ao lado da emissora, no bairro da Água Branca, zona oeste da cidade de São Paulo. Aos 26 anos e há 6 anos na emissora, Alexandre Martins, era editor de imagens do programa Pé na Rua, voltado para o público juvenil interessado na agenda cultural da capital paulista. A vítima ainda foi levada pelos policiais para o pronto-socorro do Hospital Sorocabano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, Alexandre saiu da empresa e se dirigiu até seu veículo, um Fox cinza escuro estacionado na rua Carlos Spera. Ao se aproximar do carro, foi rendido por três bandidos, armados com um revólver calibre 38.