Funcionário do Mercadão, em SP, terá aula de idiomas

A iniciativa visa melhorar a qualidade do atendimento prestado ao turista estrangeiro e preparar os funcionários para o período da Copa de 2014. A assinatura foi realizada no Espaço Gourmet do Mercadão, na região central da cidade.

"Este convênio é muito importante, pois simboliza um passo para tornar São Paulo cada vez mais acolhedora. Isso representa o nosso esforço para receber os visitantes bem, seja por conta da Copa do Mundo, ou para conhecer nossa cidade, visitar um museu, qualquer outra finalidade. São Paulo é um ponto de encontro e todos os que vêm para cá têm no Mercadão um importante ponto de visitação. A partir de agora, o atendimento a todos os turistas será melhor", afirmou Kassab.

Segundo o Observatório do Turismo, núcleo de pesquisas da SPTuris, o Mercadão é o quarto ponto turístico mais visitado na cidade. O termo de cooperação com a PUC prevê o empréstimo de professores para a realização dos cursos no próprio Mercado Municipal.

Cada curso terá duração de 40 horas de aula sendo dividido em 20 horas de nível básico e 20 horas de idioma instrumental, ou seja, específico para atendimento ao turista. Poderão participar das aulas os funcionários dos boxes do Espaço Gourmet e os seguranças. As aulas das primeiras turmas, com 20 alunos cada uma, começaram no dia 29 de novembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também com a intenção de melhorar a comunicação entre os funcionários e os turistas, serão produzidos cartazes trilíngues com imagens e a descrição dos principais e mais exóticos produtos que são vendidos no mercado.

Outros beneficiados - Cerca de quatro mil profissionais entre Guardas Civis Metropolitanos (GCMs), guias de turismo e taxistas já participaram do Programa de Capacitação Turística oferecido pela SPTuris.