Funcionário mata o patrão com 30 machadadas Um lavrador foi preso, no final da tarde desta segunda-feira, 04, acusado de matar seu patrão com 30 golpes de machado numa região conhecida como Veríssimo, em Uberaba (MG). O crime ocorreu em uma carvoaria e a motivação seria um tapa dado pelo patrão no rosto do funcionário. Ele viu a vítima cochilando e aproveitou para desferir os golpes.