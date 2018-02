Funcionário morre em roubo a posto de gasolina em SP Um funcionário de posto de gasolina na Vila Paiva, zona norte de São Paulo, foi assassinado após reagir a um assalto na noite de ontem. Três homens armados invadiram o estabelecimento, renderam o frentista e seguiram para o escritório, onde estava o funcionário Ancelmo Cunha Franco, de 28 anos. Franco reagiu, entrou em luta corporal com os criminosos e foi baleado na cabeça e no peito, informou a polícia. A vítima foi levada ao pronto-socorro do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O trio fugiu e o crime será investigado pelo 9º Distrito Policial.