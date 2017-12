Funcionários da Fundação Casa fecham rodovia em SP

Depois da intervenção da Polícia Rodoviária Estadual, os grevistas concordaram em liberar uma faixa. Em seguida, a outra faixa também foi liberada e o grupo seguiu em caminhada até a frente da unidade de Sorocaba, no bairro Aparecidinha. Os servidores estão em greve desde a última quinta-feira. Eles reivindicam aumento de salário, plano de carreira e a contratação de mais funcionários. Também reclamam do excesso de lotação - a unidade de atendimento inicial, em Sorocaba, tem capacidade para 24 menores, mas abriga 65. A greve atinge mais de cem unidades em todo o Estado. A Fundação Casa informou que mantém negociações com os grevistas.