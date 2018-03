Funcionários da Petrobras se recusam a voar com a BHS

Funcionários da Petrobras recusaram-se nesta sexta-feira, 29, a embarcar num helicóptero da BHS na plataforma P-08, na Bacia de Campos, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP) esta manhã. Foi a primeira vez que os funcionários fizeram uso do direito de recusa, cláusula criada no acordo coletivo da categoria para o caso de os operários se sentirem em risco. O helicóptero é da mesma empresa responsável pelo aparelho que caiu no mar na última terça-feira, matando quatro pessoas. Outros dois acidentes, em 2003 e 2004, com 11 mortos no total, também ocorreram com helicópteros da BHS. Os sindicalistas dizem que os funcionários só voltam a voar pela empresa depois de apuradas e divulgadas as causas do acidente.