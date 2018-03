Funcionários da Unesp protestam em frente à reitoria Alunos, professores e servidores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) protestam desde as 8h desta quinta-feira, 15, em frente ao prédio da Reitoria em São Paulo, na rua Quirino de Andrade, no centro da capital. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 100 manifestantes participam do ato. Entre as reivindicações da pauta do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp (Sintunesp), está o pedido de equiparação salarial com as Universidades de São Paulo (USP) e Estadual de Campinas (Unicamp).